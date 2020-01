Minha Mãe É Uma Peça 3 fatura R$ 30 milhões em estreia

Minha Mãe É Uma Peça 3, novo longa de Paulo Gustavo, confirmou sua popularidade entre o público brasileiro. A nova saga de Dona Hermínia faturou R$ 30,7 milhões em seu fim de semana de estreia: atraindo um público de 1,8 milhão de pessoas aos cinemas.

Para se ter uma ideia, a renda total dos cinemas brasileiros no último fim de semana foi de R$ 43,8 milhões – deste total, Minha Mãe É Uma Peça 3 é responsável por 70% do faturamento. O prestígio do filme é tanto que até mesmo a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, assistiu à produção.

Em segundo lugar na lista, está o capítulo nove de Guerra nas Estrelas. Star Wars: A Ascensão Skywalker rendeu R$ 9,9 milhões, atraindo público de 493 mil pessoas – no acumulado, o longa de J.J, Abrams já faturou R$ 38,6 milhões no Brasil.

A lista é completada por Entre Facas e Segredos, Cats, Playmobil – O Filme, Malévola – Dona do Mal e Brincando com Fogo.

Via, Metrópoles.