Estado vai distribuir pulseiras de acesso aos shows gratuitos

Para garantir a segurança do público interessado nos shows promovidos pelo Governo do Estado, em parceria com a Renault, no Litoral, serão distribuídas 20 mil pulseiras de acesso para as apresentações em Matinhos e 8 mil para Guaratuba. Até o dia 24 de janeiro, todas as sextas-feiras artistas renomados nacionalmente farão espetáculos nos dois municípios.

Na sexta-feira (03), o festival de shows gratuitos começa com a apresentação da dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex, no Centro de Eventos de Matinhos. No mesmo dia, o cantor Michel Teló comandará a festa no Parque de Eventos de Guaratuba. Na programação do Palco Verão Maior ainda constam shows de Jerry Smith, Cesar Menoti e Fabiano, Eduardo Costa, Edson e Hudson e Alexandre Pires.

Os ingressos deverão ser trocados com antecedência, nos postos autorizados. Serão restringidas duas entradas por CPF. Não haverá distribuição na hora do show. “A definição do número de entradas disponíveis foi realizada em parceria com a força de segurança estadual e municipal, saúde e meio-ambiente”, informou o secretário estadual da Comunicação Social e da Cultura, Hudson José. “O show é gratuito, mas o acesso é limitado”, acrescentou.

As ações, como destacou o secretário, são desenvolvidas pelo Governo do Estado para levar cultura e entretenimento a moradores e turistas que estiverem nas praias paranaenses. “O objetivo é fazer uma grande confraternização entre turistas que visitam o Estado e famílias paranaenses. Acreditamos que assim mais pessoas deverão permanecer no Litoral durante a temporada”, ressaltou.

A ação, de acordo com Hudson José, integra o Verão Maior Paraná, projeto do Governo do Estado que visa promover o maior festival de verão da história do Paraná. “Queremos marcar um novo momento na história do Litoral, com atração de turistas de diversas regiões do Paraná e também de outros estados”.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE MATINHOS:

03/01/2020 – Pedro Paulo e Alex

10/01/2020 – Edson e Hudson

17/01/2020 – Jerry Smith

24/01/2020 – Alexandre Pires

PONTOS DE ENTREGA DE INGRESSOS:

CASA DA CULTURA (RUA ALBANO MÜLLER, 111)

GINÁSIO VICENTE GURSKI (AVENIDA JK DE OLIVEIRA)

CENTRO DE EVENTOS ROTaTÓRIA (AV. PARANAGUÁ COM A AV. BRASIL)

BALNEÁRIO GAIVOTAS (QUADRA DE ESPORTES - AV. PARANAGUÁ ESQUINA COM A RUA PADRE OSVALDO GOMES)

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE GUARATUBA:

03/01/2020 – Michel Teló

10/01/2020 – Jerry Smith

17/01/2020 – César Menotti e Fabiano 24/01/2020 – Eduardo Costa

PONTOS DE ENTREGA DE INGRESSOS:

– PRAIA CENTRAL (FINAL DA AV 29 DE ABRIL COM A AV. ATLÂNTICA, AO LADO DO LETREIRO)

– GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ RICHA (RUA NICOLAU ABAGE N° 1284 - BAIRRO COHAPAR)

PARQUE DE EVENTOS / SUMMER PARK

(RUA ANTONIO ROCHA N° 480 - CENTRO)

– RÁDIO LITORÂNEA (RUA MANOEL HENRIQUE N° 2920 – BAIRRO COHAPAR)

– RÁDIO GUARATUBA (AV MINAS GERAIS N°135 - BAIRRO COROADOS).