Faustão defende feminismo durante quadro do Domingão "Burros vão demorar pra entender"

O apresentador Faustão aproveitou o último programa do ano para defender o feminismo e criticar homens que não entendem a necessidade e importância do tema. A defesa aconteceu durante o Domingão deste domingo (29) enquanto o apresentador conversava com a jornalista Renata Ceribelli.

A jornalista compareceu ao Domingão para participar do quadro Ding Dong e fez um discurso em defesa ao feminismo."Os homens precisam entender que o feminismo faz bem para eles também", comentou a profissional em determinado momento do discurso em que falou sobre a importância do tema.

Faustão não perdeu a oportunidade e com seu jeito único decidiu comentar sua opinião sobre homens que não concordam com o feminismo. "Os inteligentes entenderam rápido, os burros vão demorar pra cacete pra entender",disse o apresentador antes de ser aplaudido pela plateia e também pelos presentes no palco.



No Ding Dong estiveram as jornalistas Ana Paula Araújo e Andréia Sadi, além da própria Ceribelli e também a atriz Ana Furtado, que recentemente venceu a luta contra um câncer.



Faustão elogia Ana Furtado

O apresentador Fausto Silva também não perdeu a oportunidade de elogiar Ana Furtado por conta da luta contra o câncer que a atriz e apresentadora do É De Casa enfrentou ao longo de 2019. Faustão falou sobre a doença de Ana e também elogiou a postura da artista.

"É importante falar que Ana Furtado enfrentou a doença com muita altivez", elogiou ele recebendo aplausos da plateia enquanto Ana parecia emocionada com a menção. O programa contou ainda com a presença de Lulu Santos que cantou seus sucessos como Toda Forma de Amar, Radar e Tempos Modernos.

Via, Na Telinha.