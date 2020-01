Verdade sobre rompimento entre Leonardo e Eduardo Costa é exposta

Se você por muitos anos acompanhou a carreira de Eduardo Costa e o cantor Leonardo deve saber que os dois se juntaram uma época e formaram o famoso Cabaré. O álbum foi um verdadeiro sucesso e os shows foram lotados. Mas, essa amizade que parecia inabalável chegou ao fim.

O programa Fofocalizando do SBT trouxe à público o motivo de Leonardo e Eduardo Costa terem rompido as relações. Conforme explicou o apresentador Leão Lobo, Leonardo não gostava do jeito grosso e mal educado que Eduardo tratava o pessoal da equipe.



Conforme informações, ele não tratava as bailarinas bem e o mesmo acontecia com quem trabalhava com ele. Isso foi o suficiente para deixar Leonardo pasmo e o mesmo optou por romper laços.

Enquanto Eduardo Costa seguiu sozinho a carreira solo, Leonardo fez novas parcerias e atualmente está rodando o país com o grupo Amigos, o qual é composto por Zezé Di Camargo e Luciano e a também a dupla Chitãozinho e Xororó.



Com informações, Tv foco.