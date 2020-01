Em ótima fase no Liverpool, Roberto Firmino quebra recorde de gols na Inglaterra

Depois de acabar com o sonho do Flamengo ao marcar o gol do Liverpool na final do Mundial de Clubes da Fifa, o atacante Roberto Firmino vem confirmando a boa fase também no Campeonato Inglês. No meio de semana, ele fez dois gols na vitória sobre o Leicester City por 4 a 0. Com isso, ele se tornou o brasileiro com mais gols na história da competição.

São 54 contra 52 de Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol que atuou pelo Chelsea (2014 a 2017). O terceiro colocado na lista de artilheiros é Philippe Coutinho, que marcou 41 vezes em sua passagem pelo Liverpool (2013 a 2017).Neste domingo, na vitória magra sobre o Wolverhampton por 1 a 0, Roberto Firmino passou em branco, mas teve boa atuação.

O senegalês Sadio Mané fez o único gol no primeiro tempo.Filho do vendedor ambulante José Oliveira, que trabalhava no estádio Rei Pelé, em Maceió, vendendo refrigerante, cerveja e água, o alagoano de 28 anos é um dos protagonistas da excelente fase do líder do Campeonato Inglês, que tem 13 pontos de vantagem sobre o Leicester City e alcançou a marca de 50 jogos sem perder pela Premier League dentro de casa.

Ele tem até música da torcida do Liverpool. "Há uma coisa que o Klopp quer que você saiba. O melhor do mundo seu nome é Booby Firmino. Nosso número 9. Dê a bola para ele e ele vai marcar toda hora", cantam os ingleses no estádio Anfield Road.O técnico alemão Jurgen Klopp, citado na canção, afirma que a sua contribuição para o time é tão importante quanto os gols que faz. "Firmino tem quatro gols nos últimos quatro jogos. Antes disso, ele não estava marcando com muita frequência, mas eu nem tinha percebido. Quando eu penso no Firmino, eu não penso sobre marcar gols, mas no quanto ele é importante", disse.

O brasileiro faz a função de pivô para tabelas ou triangulações. Ele também flutua, buscando a bola no meio, e abre espaços para os avanços dos laterais. Ele possui seis gols e quatro assistências no torneio.No Brasil, a sua presença ainda é discreta. Embora seja titular da seleção brasileira de Tite, o atacante não ganhou jingles. Esse é um dos poucos temas que ele não gosta de comentar nas entrevistas.

Firmino jogou pouco por aqui. Revelado pelas categorias de base do CRB, fez sucesso no Figueirense, em Santa Catarina. Antes, amargou a reserva de Willian Bigode. Em 2010, o fã do cantor Wesley Safadão ajudou o time a ser vice-campeão da Série B com quatro pontos atrás do Coritiba.

Firmino conquistou o prêmio de revelação e foi vendido para o Hoffenheim por R$ 18 milhões. Desembarcou na Alemanha em 1.º de janeiro de 2011 e ficou por lá até julho de 2015. Mudou-se para Liverpool valendo 10 vezes mais. O clube inglês desembolsou R$ 185 milhões pelo brasileiro e não se arrepende.