Confira seu horóscopo para esta segunda-feira

Capricórnio esta longe de ser uma pessoa apaixonada, mas saberá conquistar a pessoa certa pois ela perceberá que por trás desse alguém aparentemente frio que raramente faz elogios e cumprimentos corteses, há um ser meio, sincero e leal que sabe amar e ser amado.

Quem nasceu hoje

A vida vai apresentar boas oportunidades. Conseguirá passar para as pessoas a sua força interior. Alcançará destaque no mundo profissional. Seu espírito será destemido, pois não teme enfrentar os problemas de frente. É maleável, carismático e romântico.

Alerta

Os aquarianos ficam no alerta até às 12h43, e a rotina é indicada durante este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio, inclusive durante o Reveillon os cuidados serão dos nativos de Peixes.

Áries – O espírito empreendedor vai falar mais alto nesta fase no trabalho. Momentos alegres em contato com a família. Favorável para viagens e passeios. Programe a passagem de ano ao lado das pessoas queridas. C. 183 M. 5694

Touro – Conte com a proteção da família e amigos. Você está mais motivado no trabalho. A harmonia deve marcar a vida a dois. Reúna-se com pessoas que tem afinidade na virada de ano. Muita Paz e Harmonia. C. 401 M. 9380

Gêmeos – Canalize suas energias em algo que o entusiasme no trabalho. Fase para melhorar o astral com a família. Deixe o diálogo tomar conta de sua relação. Procure a companhia de pessoas positivas no Revéillon C. 612 M. 4953

Câncer – O sucesso deve acontecer em todas as suas investidas no trabalho. Favorável para mudanças domésticas. Estará mais receptivo a um novo relacionamento. Reúna-se com a família na virada de ano. C. 327 M. 2269

Leão – O dia é indicado para acertar o trabalho e setor financeiro. A família continua sendo importante. Procure ter hábitos saudáveis na alimentação. Pode aceitar convites para o Reveillon. C. 770 M. 3841

Virgem – O momento é positivo para resolver pendências no trabalho. Troca de idéias e carinho deve dar novo rumo a vida afetiva. Você está bem posicionado e conseguirá sucesso. Momentos de alegrias na festa de fim de ano. C. 964 M. 6017

Libra – A fase indica crescimento no campo de trabalho. Evite a rotina com a pessoa amada. As finanças estão em ascensão. Viagens e passeios favorecidos. Programe a virada de ano com a família e amigos. C. 556 M. 0734

Escorpião – Encare tudo o que esta acontecendo de cabeça erguida no trabalho. O momento é positivo para passeios e viagens ao lado do seu par afetivo e família. Positivo para as últimas compras antes da virada de ano. C. 032 M. 8571

Sagitário – Dia em que os pensamentos positivos devem ganhar força. Valorize o apoio que recebe dos amigos. Favorável para mudanças que vem adiando no setor de trabalho. Momentos de forte união no amor. C. 478 M. 7102

Capricórnio – As oportunidades devem bater a sua porta devido as boas energias no trabalho. Favorável para de encontros de amigos. Amor com carinhos. Fase de energia positiva e momentos de alegria. C. 245 M. 1686

Aquário – Você fica no alerta até às 12h43, e o indicado é a rotina. Evite gastos que possam comprometer o orçamento. A tarde tudo volta ao normal e você pode programar o reveillon com seu amor e família. C. 893 M. 9425

Peixes – Aproveite o período da manhã para programar os próximos dois dias e meio, pois a partir das 12h43, você passará a receber a influência do alerta. Planeje seu final de ano, e não aceite provocações. C. 609 M. 2358