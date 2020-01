Após término, Maiara manda indireta para Fernando no Instagram

Ao que tudo indica o relacionamento de Maiara, da dupla com Maraisa, e Fernando Zor, que canta com Sorocaba, chegou mesmo ao fim. Os dois trocaram unfollow nas redes sociais e apagaram as fotos em que apareciam juntos no Instagram. De acordo com o que têm demonstrado nas redes sociais, a decisão não ocorreu de forma amigável.

Na madrugada deste domingo (29), a sertaneja gravou uma sequência de vídeos enigmáticos no Stories. Em um deles, Maiara aparece cantando a música Oi, sumido, com Maraisa ao fundo. Em pouco tempo fãs se questionaram se a letra da canção era, na verdade, uma indireta para o cantor.

O trecho escolhido pela cantora foi: “Você disse que ia me assumir, sumiu, sumiu, sumiu. Você não passa de um vagabundo”. “É pro Fernando isso?”, quis saber um fã em um post compartilhado.



Maiara e Fernando Zor estavam juntos entre idas e vindas desde março deste ano. Esse é o segundo término do casal, que ficou menos de uma semana separado entre o fim de julho e o começo de agosto. Desde então, o relacionamento seguia sem crise.



Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o namoro acabou porque Fernando ficou chateado ao ver a então namorada bebendo com os amigos após um show realizado na sexta-feira (27/12/2019).

De madrugada, a gêmea de Maraisa teria postado nas redes sociais: “Eu tentei, juro que tentei”, mas o post foi supostamente apagado pelo cantor. No dia seguinte, os dois apagaram todas as fotos do Instagram em que apareciam juntos.

Muitos ouviram falar do ciúmes de Maiara, mas poucos fãs ficaram sabendo do jeito controlador do sertanejo. Fernando reclamava das roupas da companheira e não gostava de vê-la com outros homens, mesmo com os amigos.



Via, Metrópoles.