Taís Araujo comete gafe ao vivo na final do Popstar

A apresentadora Taís Araújo se atrapalhou ao vivo durante a final do Popstar, nesse domingo (29/12/2019), e protagonizou uma pequena gafe. A frase dita pela artista viralizou nas redes sociais e rendeu dezenas de comentários.

No momento em que apresentava um quadro gravado, em que havia conversado com os finalistas da terceira temporada do reality, Taís se atrapalhou e soltou um palavrão sem querer. “Agora você confere a segunda parte do meu pau- do meu papo com os finalistas”, soltou a apresentadora.

agora você confere a segunda parte do meu pau taís araujo = TUDO #popstar #palcopopstar pic.twitter.com/Ian9rJvb4N

— jão (@televijao) December 29, 2019

A intérprete de Vitória, em de Amor de mãe não se segurou e acabou rindo da própria gafe. Na internet, os usuários que acompanhavam o programa fizeram vários comentários engraçados sobre a situação. “Tais sou eu mandando nudes”, comparou uma pessoa no Twitter. “Taís, você é um ícone”, elogiou outro. “Povo aqui em casa, almoçando, passou mal, parecia a quinta série”, brincou outro.



Via, Metrópoles.