Maju Coutinho sobre críticas na estreia na bancada do JH: "Achei injustiça"

Durante sua participação no programa Altas Horas ontem, Maju Coutinho relembrou as críticas que recebeu após assumir a bancada do Jornal Hoje.

A jornalista contou ter vivido um momento de "terror", mas que estava se preparando para tudo o que viria junto há um tempo.

"Faço terapia há muito tempo e isso me ajuda muito a ter uma força interna para lidar com esses momentos de críticas e pressão. Procurei não ouvi-las no começo. Foi um pouco difícil porque as pessoas acabavam me perguntando o que estava achando. Achei um pouco de injustiça, porque levar críticas em uma semana de trabalho, em que você está em uma transição, é natural que você tenha momentos de adaptação", opinou.

Maju relembrou ainda os detalhes de como foi, para ela, o dia da mudança. "Acordei às cinco da manhã, meditei, orei, me alonguei e falei: 'Vamos!'. É uma sensação muito maluca porque você quer que aconteça para se livrar daquela ansiedade que há semanas está tomando conta de você para uma estreia. E um medo de dar tudo errado, do julgamento, então foi terrível, mas depois eu gostei", detalhou.

Via, Uol.