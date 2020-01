Zac Efron é internado após emergência de “vida ou morte” em Papua-Nova Guiné

Zac Efron tomou um susto daquele durante as gravações de seu novo reality show em Papua-Nova Guiné. O ator de 32 anos de idade se sentiu mal e precisou ser levado de helicóptero para a cidade de Brisbane, na Austrália. Segundo o jornal The Sunday Telegraph, o ator foi diagnosticado com “uma forma de infecção tifoide ou bacteriana semelhante”.

O astro de Hollywood passou sete dias internado no hospital St. Andrews War Memorial e recebeu alta médica no Natal. Apesar da emergência “de vida ou morte”, Efron retornou saudável para os Estados Unidos. A ironia? O reality show estrelado pelo ator se chama “Killing Zac Efron” — ou “Matando Zac Efron”, traduzindo para o português. Segundo o New York Post, a atração se passa “no interior da selva de uma ilha perigosa e remota”.