Dorival Júnior quer dar sequência no trabalho de Tiago Nunes no Athletico: “Não faltará dedicação”

Anunciado na última sexta-feira como novo técnico do Athletico, Dorival Júnior já está projetando a temporada de 2020. Em entrevista à Rádio Banda B, o treinador espera conseguir dar sequência no bom trabalho realizado pelo técnico Tiago Nunes e que o Furacão, no ano que vem, siga seu caminho de conquistas e de grandes resultados nas disputas da Libertadores da América, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.

“Tenho um respeito e um carinho muito grande pela história do Athletico. Para mim é uma satisfação e um prazer poder estar iniciando um trabalho e tentando dar sequência no belo trabalho do Tiago Nunes. Um trabalho com grandes resultados. Não faltará dedicação, entrega, muita luta, para que o torcedor atleticano continue vendo uma equipe que, em campo, responda aos seus anseios e suas expectativas”, afirmou o novo treinador atleticano.

Dorival Júnior assinou dois anos de contrato com o Athletico. Algo inédito na história do Furacão. Geralmente, por opção da diretoria, os acordos são realizados por apenas uma temporada. Prova de que o clube está apostando na experiência do treinador para conseguir grandes conquistados no ano que vem.

No entanto, Dorival Júnior não estava entre as principais opções da diretoria atleticana. O clube tentou primeiro Rogério Ceni, que decidiu permanecer no Fortaleza. Depois, o clube tentou a contratação do técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, do Indepediente Del Valle, do Equador, campeão da Sul-Americana deste ano, mas não obteve sucesso.

Depois, buscou um nome consolidado no cenário nacional. Dorival Júnior teve pelo menos duas conversas com a diretoria do Athletico. Depois de quase uma semana de negociações e espera, o Furacão anunciou o treinador como novo comandante do clube para 2020. O técnico teve seu último trabalho no Flamengo, em 2018 e, neste ano, aproveitou para se curar de um câncer de próstata.

Elenco

Com Dorival Júnior definido no comando do Athletico, a missão agora é formar o elenco. Vários jogadores que se destacaram em 2019 deixaram o clube. O Furacão não deve fazer loucuras para buscar reforços e, por enquanto, anunciou somente o meia Fernando Canesin como contratação para o ano que vem. A intenção é seguir o modelo sustentável. Buscar empréstimo de atletas junto a outros clubes do futebol brasileiro.

(Banda B)