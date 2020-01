Eduardo Barroca comenta sobre novo desafio no Coritiba: “O maior da minha vida profissional”

Escolhido para ser o técnico do Coritiba na próxima temporada, Eduardo Barroca admitiu que comandar o Verdão em 2020 será o maior desafio da sua carreira profissional. Neste ano, ele foi treinador do Botafogo e ajudou o Atlético-GO a conquistar o acesso à primeira divisão na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. No Coxa, a missão será fazer de 2020 um ano especial e de afirmação para o clube.

“O ano de 2019 foi bastante especial para mim. Este desafio do Coritiba, sem dúvida alguma, eu encaro como um dos grandes desafios da minha vida profissional: assumir uma equipe com esta grandeza e com esta expectativa. Então, a dedicação desde o primeiro momento está muito alta para corresponder”, afirmou Barroca, em entrevista ao site oficial do clube.

Desde que foi confirmado como novo técnico do Coritiba, no dia 20 deste mês, Barroca tem trabalhado junto com Rodrigo Pastana, executivo de futebol alviverde, no planejamento para a próxima temporada. O treinador deve participar diretamente na escolha dos novos reforços do clube para o ano que vem.

“Precisamos nos dedicar muito e estar muito atentos a todos os detalhes de planejamento, de escolha, para que a gente consiga desde o início do ano jogar um bom futebol, que atraia a torcida do Coritiba, que de prazer aos torcedores de ver a equipe jogar”, arrematou Barroca.

Pré-temporada

O Coritiba dará o pontapé inicial na pré-temporada na próxima quinta-feira, 2 de janeiro, no CT da Graciosa. A expectativa é de que novos reforços sejam anunciados a partir desta data. No início desta semana, o presidente Samir Namur confirmou apenas a contratação do zagueiro Rodolfo, ex-Paraná. Também admitiu interesse no meia Guerra, do Palmeiras, e no atacante Berrío, do Flamengo. O atacante André, do Grêmio, tem um acordo encaminhado com o clube.

