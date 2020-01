Cão percebe algo estranho e polícia encontra mais de 30 kg de drogas

Uma ação conjunta apreendeu no final da tarde de sábado, 28, mais de três quilos de entorpecentes e certa quantia em dinheiro, durante uma abordagem de rotina na Praia do Farol, na Ilha do Mel.

As equipes realizavam patrulhamento pela região, e a cadela Zara, do canil do BOPE, que está na localidade participando das operações do batalhão, indicou a presença de algo suspeito, dentro de uma bolsa. O acessório estava escondido no interior de um guarda-sol. Ao abrir a bolsa, os policiais encontraram porções de maconha e certa quantia em dinheiro.

Um jovem, de 26 anos, morador na ilha, confessou que estava comercializando o entorpecente na praia. Enquanto realizavam o procedimento, o jovem disse aos policiais que guardava em casa, nas proximidades, outras porções de droga. As equipes foram até o local e autorizadas a entrar na residência, iniciaram as buscas no imóvel. Novamente a cadela Zara, localizou substâncias entorpecentes.

No total foram apreendidos quase três quilos de maconha, cerca de 700 gramas de cocaína e dinheiro. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Paranaguá, onde as providências cabíveis foram adotadas.