Babá é suspeita de dopar crianças no Rio Grande do Sul 

No Rio Grande do Sul, câmeras de segurança flagraram o comportamento de uma babá suspeita de dopar irmãos gêmeos. A polícia encontrou na casa dela comprimidos de um tipo de calmante, também presente no sangue dos meninos. As crianças ficaram 3 dias internadas na UTI.

Os gêmeos de 3 anos e 11 meses aparecem sem equilíbrio nas imagens gravadas. Um deles cai e bate a cabeça, sem que a babá faça qualquer coisa para ajudá-lo. "Eles estavam cambaleando", conta a mãe. "Um deles não falava. O outro ainda falava, mas com a voz muito enrolada".

Em depoimento, a babá, que trabalha em uma clínica para tratamento de dependentes químicos, confessou ter furtado os comprimidos. Na casa dela, foram encontrados remédios esmagados. A babá diz que a ingestão foi acidental e vai responder em liberdade