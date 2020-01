Resgate com aeronave salva vidas no Litoral do Paraná

O uso do helicóptero Falcão 03 do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), do Governo do Estado, salvou 13 vidas no Litoral do Paraná em sete dias, desde o início da Operação Verão Maior. Entre os casos, registrados do dia 21 ao dia 28 deste mês, está o resgate de uma passageira de um navio na Ilha do Mel, na tarde da última sexta-feira (27).

A mulher de 65 anos apresentava sinais de desidratação há dois dias e foi resgatada com quadro grave por conta de uma insuficiência respiratório que já possuía.

O helicóptero foi acionado pelo Corpo de Bombeiros e chegou ao local com o médico que fez o procedimento de entubar a vítima antes de enviá-la ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, onde segue internada aos cuidados intensivos dos médicos.

"O processo todo levou cerca de oito minutos, o que contribuiu para salvar a vida da vítima", afirmou o capitão Juliano Zanuntini, comandante da aeronave no Litoral. "A travessia de lancha da Ilha do Mel até Paranaguá levaria cerca de 40 minutos, o que agravaria ainda mais o quadro da vítima", completou.

De acordo com informações repassadas pelo Hospital Regional do Litoral, a família da vítima, que veio do Rio Grande do Sul, está fazendo o procedimento para a transferência dela para Porto Alegre, onde deve ir direto para a UTI.

O navio de passageiros fazia a rota de Florianópolis (SC) a Santos (SP) e passou pelo Litoral do Paraná. No momento em que a vítima passou mal, o navio se encontrava nas proximidades da Ilha do Mel. Ela foi levada de lancha até o trapiche, onde a equipe do BPMOA a esperava para fazer o atendimento.

VIDAS - Outro resgate realizado nesta sexta-feira foi o de um senhor que estava se afogando em Pontal do Sul. A vítima apresentava grau 4, com parada cardíaca, e o médico a bordo da aeronave conseguiu restabelecer a vida dele. A aeronave também o encaminhou para o Hospital Regional do Litoral.

O capitão Zanuntini destaca que a presença de um médico na aeronave é um dos fatores primordiais para salvar vidas.

"É de suma importância porque a equipe médica e a rapidez do deslocamento da aeronave aumentam a sobrevida da vítima quando ela é conduzida pela equipe do BPMOA até uma unidade de atendimento", disse.

Desde o início da Operação Verão Maior, no dia 21 deste mês, a aeronave fez três buscas aquáticas, duas buscas terrestres, quatro remoções aeromédicas, três resgates aeromédicos e um salvamento aquático, quando o tripulante precisa pular na água para resgatar a vítima de afogamento.