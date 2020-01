Pedreiro desaparecido em São José dos Pinhais é encontrado morto dentro de poço

O pedreiro Ezio Gomes dos Santos de 49 anos, que havia desaparecido na última sexta-feira (27) no Bairro Borda do Campo, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba foi encontrado morto na manhã de ontem dentro de um poço no quintal da residência.

Conforme informações de familiares que estavam à procura da vítima a mais de 24 horas, ele havia sumido quando tentava capturar uma galinha, mas caiu no poço após pisar sobre madeiras que tampavam o buraco. O cadáver foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no buraco de aproximadamente 12 metros de profundidade.





* Com informações de Banda B