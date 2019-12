PRF inicia Operação Ano Novo neste sábado 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia neste sábado (28) em todo o país a Operação Ano Novo. Entre os focos da operação, que vai até quarta-feira (1º), estão ações de combate à embriaguez ao volante e fiscalizações de ultrapassagens proibidas.

O uso do cinto de segurança e dos equipamentos de retenção específicos para crianças (cadeirinha, assento de elevação e bebê-conforto) será outro alvo prioritário da fiscalização da PRF. Também serão feitas fiscalizações específicas de caminhões e de motocicletas. Estão previstas ainda ações educativas, em todas as regiões do Paraná.