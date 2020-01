Carlinhos revela motivo de não ter beijado o marido no casamento

Durante entrevista para Leo Dias, Carlinhos Maia explicou a polêmica sobre não ter beijado o companheiro, Lucas Guimarães, no casamento.

“O que me irritava muito são as fake news. Igual no dia do meu casamento, que saiu uma notícia dizendo que eu não ia beijar na boca no meu casamento em respeito aos convidados. Eu nunca disse isso. Eu não beijei na boca porque estavam lá meu pai, que é muito evangélico, minha mãe, a mãe e a tia do Lucas, e também o pai dele, que tem depressão”, explicou Carlinhos Maia ao Blog do Leo Dias.

Durante o bate-papo, o humorista falou sobre ir com calma e querer mostrar que tudo aquilo era natural. “Eu já tinha conseguido levar todo o pessoal para o casamento, uma turma de outra época, então eu queria que eles entendessem que aquilo que estava ocorrendo era normal. Porque para o pessoal da minha terra, ser gay é motivo de chacota”, contou Carlinhos durante a entrevista ao Blog do Leo Dias.

Pouco antes, ele falou sobre achar o Twitter uma rede social complicada. “É pesada, de muito ódio e de muita treta. Lá a gente descobre as tretas inicialmente. Quando eu via meu nome nos trends topics, já me perguntava o que tinha feito. Mas isso foi bom, porque aí passei a estudar o porquê ofendia tanto as pessoas a forma como eu falava”, disse o comediante ao Leo Dias.

Via, Metrópoles.