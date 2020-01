Celular explode e queima mulher enquanto ela dormia

Uma mulher sofreu queimaduras no braço e no cabelo depois que o celular do marido dela explodiu enquanto estava carregando no quarto do casal, em Salto - interior de São Paulo - na madrugada da última segunda-feira (23).

Márcio Pereira Rodrigues, professor de 41 anos, afirmou que ele e a esposa viveram momentos de pânico ao verem o aparelho em chamas. "De madrugada, escutei um barulho e um clarão, quando vi já estava pegando fogo no lençol e no colchão", conta Márcio.

Ele contou que o celular não estava apresentando nenhum problema antes da explosão e estava carregando com o carregador original, no criado-mudo ao lado da cama do casal, quando a explosão aconteceu.

A esposa de Márcio, Andreia Marques Jenkofsky - de 45 anos - teve queimaduras no braço. Parte do cabelo dela também queimou. Ela foi atendida em um hospital da cidade e liberada."A gente só tinha visto isso em redes sociais, em vídeos, não acreditávamos que poderia acontecer com a gente. Queremos alertar as pessoas, para que tenham cuidado quando forem carregar seus aparelhos", conta Márcio.

O professor informou que vai registrar um boletim de ocorrência. O casal entrou em contato com a empresa Motorola, que pediu que o aparelho fosse enviado para a unidade deles em São Paulo.

A empresa informou na quarta-feira (25) que entrou em contato com a cliente assim que soube do ocorrido para oferecer o suporte necessário."A Motorola informa que já recebeu o produto e que fará todas as análises técnicas necessárias para entendimento do caso. Pedimos aos nossos usuários que leiam e sigam os termos de uso contidos no manual do usuário e que eles apenas usem acessórios e equipamentos projetados, fabricados e/ou aprovados pela Motorola", informou a empresa. O casal, de fato, estava usando o carregador original do aparelho.

Por, Olhar Digital