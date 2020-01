Pesquisa aponta otimismo dos brasileiros sobre economia em 2020

Uma pesquisa de opinião pública, divulgada neste mês pela Paraná Pesquisas, mostra que a população brasileira está otimista em relação a economia para o próximo ano.

O trabalho de levantamento de dados foi feito com uma amostra de 2.222 habitantes, a partir de 16 anos, em 26 estados e distrito federal, em 166 municípios brasileiros entre os dias 14 a 18 de dezembro. A pesquisa foi realizada através de entrevistas telefônicas.



A amostra representativa do Brasil atinge um grau de confiança de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 2,0% para os resultados gerais. Nas análises das questões por localidade, o grau de confiança atinge 95,0% para uma margem de erro de 3,0% para a região sudeste, onde foram realizadas 966 entrevistas, 4,0% para a região nordeste, onde foram realizadas 598 entrevistas, 5,5% para a região norte e centro-oeste, onde foram realizadas 336 entrevistas e 5,5% para a região sul, onde foram realizadas 322 entrevistas.



Em relação a situação financeira em 2019, 25,8% dos entrevistados afirmaram que 2019 foi melhor em relação ao ano passado. Já 46,9% dos entrevistados afirmaram que ficaram na mesma. Disseram que ficou pior 24,5% e não souberam ou não opinaram 2,8%.



Para o próximo ano, a maioria está otimista. De acordo com a pesquisa, 52,9% dos entrevistados acredita que a economia em 2020 será melhor que em 2019. Outros 27,8% afirmaram que vai continuar a mesma coisa e 16,5% acreditam que vai ser pior. Não souberam ou não opinaram 2,7% dos entrevistados.



Para o economista Rogério Ribeiro, o otimismo do brasileiro, revelado na pesquisa, reflete a realidade econômica atual. “Em 2019 a economia se manteve estável, a retomada do crescimento se consolidou, com um desempenho positivo do PIB, tudo isso depois de um período de recessão. Esse resultado é fruto de reformas realizadas pelo governo ao longo do ano e a sinalização de outras medidas de ajuste fiscal. Tudo isso tem se refletido na baixa inflação e em taxas de juros menores, o que trouxe a sensação de melhora na economia, algo que não vinha acontecendo nos anos anteriores”, ponderou o economista.



Ribeiro afirma que, a pesquisa reflete não somente a sensação de melhora da população, como a confiança dos empresários e do setor produtivo do país, de que 2020 será um ano melhor economicamente. “Embora o crescimento da economia seja tímido, em torno de 1 a 1,2% em 2019, houve uma retomada da produtividade e da geração de empregos. Para o próximo ano, a expectativa de crescimento para a economia se mantem positiva, na ordem de 2,2%, a taxa de juros deve se manter estável e a previsão da inflação é de 3,5 a 4%. Esses indicativos apontam para um crescimento mais robusto do setor produtivo e maior geração de empregos” avalia.