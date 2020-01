Marido foge da cadeia para ficar com esposa grávida e mulher tenta matar o homem

Um homem de 30 anos foi esfaqueado na manhã desta sexta-feira (27). Quem teria praticado o crime, seria a própria esposa do rapaz. O caso aconteceu na rua Delegado Theolindo Batista de Siqueira, no Jardim Paraíso, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba.

Segundo a mãe do homem, ele tinha fugido da cadeia para passar o Natal e Ano Novo com a esposa, que está grávida. Em uma suposta discussão, a mulher atingiu o tórax do marido com um canivete.

A mãe do rapaz contou que ele fugiu da cadeia por que estava preocupado em passar Natal e Ano Novo com a esposa, que está na reta final da gestação. Devido a gravidade da vítima, um helicóptero foi acionado.

Conforme os Bombeiros, o homem não corre risco de morte, mas por ser um ferimento grave, foi transportado pela aeronave, por maior agilidade.

A mulher foi encaminhada para a delegacia do município e o homem ao Hospital Cajuru.