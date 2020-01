Confira seu horóscopo para esta sexta-feira

O capricorniano embora este longe de ser uma pessoa apaixonada saberá conquistar a pessoa certa pois ela perceberá que por trás desse alguém aparentemente frio que raramente faz elogios e cumprimentos corteses, há um ser meio, sincero e leal que sabe amar e ser amado.

Quem nasceu hoje

Tem uma forte tendência para os negócios, pois apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ser uma pessoa com muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.

Alerta

Os nativos de capricornianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham manter a rotina durante este período. Evite ambientes agitados e não entre em discussões com seu par afetivo ou família. Analise bem seus gastos.

Áries – Bons negócios devem aparecer no campo profissional, não perca as oportunidades de dar uma guinada no seu trabalho. Saldo positivo no amor. Saúde ótima. Organismo perfeito. C. 556 M. 6481

Touro – A rotina pode ser mudada para melhorar na vida profissional e pessoal. Negócios, viagens e parceiras estão favorecidos. O período promete muitas surpresas com a pessoa amada e família. C. 972 M. 5840

Gêmeos – Demonstre sua competência na hora que for solicitado no campo de trabalho. Resolva problema financeiro. Favorável para mudanças na decoração de sua casa. Programe desde já seu final de ano. C. 877 M. 4026

Câncer – Os objetivos serão alcançados no trabalho e vida pessoal. Positivo para receber dinheiro atrasado. O dia promete ser animado com a pessoa amada. Saia para reuniões de amigos. C. 118 M. 9676

Leão – Use sua energia e capacidade para alcançar os objetivos profissionais. Favorável para contatos e viagens. Continue passando para as pessoas todo seu otimismo. Dedique mais tempo ao seu par afetivo. C. 909 M. 2547

Virgem – Fase em que colherá os frutos dos esforços no setor de trabalho. Acelere o ritmo neste período favorável. Visite os amigos ou faça um passeio agradável. Tudo azul no amor. C. 312 M. 7960

Libra – O dia começa animado no trabalho e os resultados financeiros não demoram a acontecer. Acerte-se com seu par afetivo. Comece a programar já as festas de final de ano. Organismo em ordem. C. 423 M. 0238

Escorpião – Faça o que puder para dar novos rumos aos projetos de trabalho. Finanças equilibradas. Amor com carinhos. Acredite na sua intuição. Pode tentar em jogos. Organismo perfeito. C. 690 M. 2915

Sagitário – O momento é positivo para acertar o trabalho. Entrada extra de dinheiro deve equilibrar as finanças. A sintonia e o diálogo serão importantes com os colegas. Evite a rotina com a pessoa amada. C. 645 M. 1703

Capricórnio – Você passa o dia no alerta e o mais indicado será manter tudo dentro do planejado. Não deixe faltar diálogo e companheirismo no setor profissional. Não force a barra com a pessoa amada. C. 064 M. 8152

Aquário – O momento pede cautela no trabalho. Cuidado para não comprometer suas finanças. Procure ser compreensivo com a pessoa amada e família. Viagens desfavorecidas. Saúde neutra. C. 731 M. 3389

Peixes – O astral está ótimo para estudar, trabalhar e resolver pequenas pendências financeiras. Não faltará habilidade para conseguir apoio para expandir seus projetos profissionais. Tudo certo no amor. C. 285 M. 3594