Preço do gás de cozinha sobe de novo nesta sexta. Veja qual é o reajuste

O preço do gás de cozinha vai aumentar 5% nas refinarias e bases da Petrobras já a partir desta sexta (27). O reajuste é válido para todos os tipos de gás liquefeito de petróleo (GLP), do residencial ao uso industrial e comercial, vendido em botijões de 13 a 90 quilos.

Segundo reportagem publicada no jornal O Globo, o valor da matéria-prima representa 54% do preço final do botijão. A alta do gás de cozinha na refinaria deve gerar impacto final aos consumidores de 2% a 3% sobre o valor total.

É o quinto aumento do GLP no ano. O último reajuste foi em 25 de novembro.

Por, Bem Paraná