Sabrina Sato e Zoe combinam looks de poá no Natal

Sabrina Sato celebrou a noite de Natal ao lado da família e, claro que para a data especial, não abriu mão de seu estilo fashionista.

A apresentadora elegeu para a ceia um look de poá que, além de estar na moda, combinou perfeitamente com o modelito de Zoe para conhecer o Papai Noel.

Foto: Divulgação/Pessoal

Sabrina e a filha roubaram a cena na noite de Natal da família Sato com looks "tal mãe, tal filha" feitos com estampa de poá, a qual fez sucesso nos anos 1960 e voltou como forte tendência.

A mamãe elegeu um vestido longuete sustentado por alcinhas, com decote estruturado e fenda no saiote, combinado com uma headband que resgata a moda dos anos 1990.



Já a garotinha surgiu com um vestido de saiote volumoso, enfeitado com um forro de tule, e de mangas bufantes, detalhe que é febre entre as celebridades.

Com apenas um aninho de vida, Zoe já provou que herdou a veia fashionista da mamãe e costuma derreter os corações dos internautas com vários lookinhos estilosos.

A garotinha possui um guarda-roupa recheado de peças bem luxuosas e que são tendência, assinadas por grifes renomadas.



Via, Vix.