Fluminense renova contrato com lateral-direito Gilberto até 2022

O lateral-direito Gilberto assinou contrato com o Fluminense até julho de 2022. O clube carioca entrou em um acordo com o clube Fiorentina, da Itália, em que adquiriu 50% dos direitos econômicos do jogador.

Gilberto chegou ao tricolor emprestado pelo clube italiano, em janeiro de 2018. Em 2019, os clubes acertaram um novo empréstimo até o final da temporada.

Pablo Dyego também permanece

Outro jogador que também vestirá a camisa verde, branca e grená em 2020 será o atacante Pablo Dyego, de 25 anos. O atleta, revelado pelo clube das Laranjeiras, tinha o contrato por encerrar no fim deste mês.

Com o novo acordo entre o Fluminense e Pablo Dyego, o vínculo entre ambas as partes foi estendido até dezembro de 2021.