PM confirma queda da criminalidade no início da temporada

A Polícia Militar do Paraná, por meio do 6º Comando Regional da PM (6º CRPM), divulgou nesta quinta-feira (26) o balanço dos primeiros cinco dias do Verão Maior 2019/2020. O número de ocorrências gerais caiu 16%. De 21 a 25 de dezembro foram 628 registros, 120 a menos do que nos primeiros cinco dias de operação na temporada anterior, quando houve 748 ocorrências.

O crime de roubo foi a modalidade que teve maior queda durante o período analisado pela PM (64%). Foram cinco ocorrências deste tipo de crime, contra 14 no mesmo período de 2018.

O planejamento do Verão Maior começou já na metade deste ano para garantir segurança na região, mesmo com o aumento significativo da população durante a temporada. “O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e do comando da Corporação, deu todo o aporte para que o 9º Batalhão da PM pudesse planejar e conduzir os preparativos para o Verão Maior”, disse o subcomandante do 9º Batalhão, major Luciano Romão.

Os furtos reduziram 13%. Foram 54 registros de 21 a 25 de dezembro, contra 62 nos primeiros cinco dias da operação no ano passado. As ocorrências de perturbação de sossego caíram 15%, de 110 para 93, respectivamente.

“Esse resultado inicial foi alcançado porque atuamos de forma integrada e, principalmente, porque nos planejamos antecipadamente para que o cidadão paranaense possa desfrutar de um verão mais tranquilo”, disse o major. “Atuar nas entradas das cidades, principais vias de acesso aos balneários e diferentes locais dos municípios vem surtindo efeito”, completou.

O major acrescentou que os policiais militares passaram por um nivelamento para que pudessem desempenhar as mesmas ações e falar a mesma linguagem nos atendimentos ao cidadão. “Tivemos também o lançamento do aplicativo 190 PR. No dia 20 os nossos policiais militares já estavam atuando com os recursos, meios e estrutura necessários aqui no Litoral”.

AÇÃO – A Polícia Militar abordou cerca de 3 mil pessoas e 1,5 mil veículos nos primeiros cinco dias do Verão Maior 2019/2020. Foram apreendidos em torno de 10 quilos de drogas, duas armas de fogo e 18 munições e registrados 75 Termos Circunstanciados. Além disso, 134 pessoas foram presas, 18 adolescentes apreendidos e um veículo recuperado. “O importante é que a PM seja vista, se coloque à disposição e atrapalhe o intuito daquela pessoa mal-intencionada”, ressaltou o major.

Mais de 4 mil orientações foram feitas aos veranistas e 3,3 mil pulseiras de identificação entregues às crianças. “As orientações são muito importantes. Com esse objetivo temos, também, pontos-base em locais estratégicos do Litoral para entrega de pulseirinhas às crianças, para que elas sejam reestabelecidas às famílias caso se percam”, explicou o major.­