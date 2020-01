Empresário briga com a mulher e joga a sogra no fogo no interior de São Paulo

Após uma discussão com a mulher por ciúmes, o empresário Daniel Giraldi jogou a sogra no fogo na cidade de Pedreira, no interior de São Paulo.

O crime ocorreu na transportadora onde ele mora com a família. Daniel teria ficado descontrolado após brigar com a esposa. Ele ateou fogo no quintal e jogou as roupas da mulher nas chamas.

A sogra teria tentado impedir a confusão e foi puxada pelos cabelos pelo genro, que a jogou no fogo. A vítima está internada no Pronto Socorro de Jaguariúna e teve queimaduras no couro cabeludo, rosto e ombros.



Giraldi é conhecido pelos vizinhos por ser uma pessoa violenta e fria. Ele já tem 4 boletins de ocorrência registrados na delegacia da cidade por ameaças, tentativa de homicídio e agressões. A última vítima foi a sogra e o caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

Em um dos casos, Daniel foi condenado a ficar 7 meses na prisão por ter atropelado o mecânico Marco Antônio de Paula. O homem quase perdeu a pena no acidente.



Com informações R7.com