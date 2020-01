Caminhão fecha passagem e dois carros batem no Contorno Sul 

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a um acidente no Contorno sul de Curitiba, no começo da tarde desta quinta-feira (26), na altura do Jardim Gabineto, no bairro CIC. Segundo testemunhas, um caminhão em alta velocidade ‘fechou’ a passagem de um Palio Weekend, que teve de desviar e acertou a traseira de um Citroen C4. No local, o passageiro do Citroen, com cerca de 40 anos, foi o único a ficar ferido, com lesões na região lombar. Ele foi levado ao Hospital Evangélico.

Em entrevista à Banda B, o bombeiro civil Maikhel Izidoro trouxe detalhes da ocorrência. “A princípio temos uma vítima com ferimentos leves. Ele apresenta dores na lombar, mas está consciente e lembra de tudo que aconteceu. Agora levaremos o homem para realizar um raio-x, com o objetivo de eliminar as suspeitas de algo mais grave”, afirmou.



O caminhoneiro, que segundo relatos teria sido o responsável pela batida, fugiu do local sem prestar socorro aos passageiros de ambos os veículos.

(Via Banda B)