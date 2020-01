Globo surpreende e escala três novos apresentadores para o BBB 20

Já não é novidade para ninguém que um dos reality’s show que mais causa na internet é sem dúvida nenhuma, 'Big Brother Brasil', apresentado por Thiago Leifert. Isso porque a famosa atração da Globo está cheia de polêmicas e pelo jeito as coisas vão piorar ainda mais. Agora, a Multishow divulgou que Bruno de Luca, Titi Muller e Vivian Amorim serão responsáveis por apresentar o ‘BBB – A eliminação’, no canal internacional.

De acordo com a jornalista do O Globo, Patrícia Kogut, a emissora transmitirá o programa ao vivo a partir do dia 22 de janeiro, já que a edição 20 do “Big Brother Brasil” começará a ser exibida no dia anterior. O reality show passará todas as quartas-feiras, pontualmente às 22h30, e terá 1 hora de duração. Como parte da atração, os apresentadores receberão eliminado da semana.

Além disso, Bruno de Luca, Titi Muller e Vivian Amorim também realizarão uma avaliação de sua participação dentro reality da emissora carioca. Pensando em deixar os convidados mais confortáveis logo após a sua partida da casa, o (a) elimino (a) poderá levar algumas visitas no seu primeiro dia fora do “BBB” 20. Isso tudo porque a atração permitirá que o escolhido leve familiares, amigos e até fãs para o programa, enquanto a pequena entrevista é feita.

Segundo Patrícia Kogut, o Multishow mostrará a nova temporada do “Big Brother Brasil” diariamente. O programa contará com imagens ao vivo da casa por 45 minutos após o programa na Globo. A emissora também terá flashes em tempo real durante todo o dia. Vale ressaltar que alguns atores estão sendo convidados para a próxima edição.

