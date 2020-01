PF apreende 324 kg de cocaína no Porto de Paranaguá

A Receita Federal realizou, em operação conjunta com a Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (26), apreensão de 342 quilos de cocaína no Porto de Paranaguá. A droga estava em um contêiner de madeira que tinha como destino o porto de Antuérpia na Bélgica.

O contêiner contaminado - ou seja, onde a droga foi colocada posteriormente - estava armazenado no 2º andar da pilha, o que significa que os traficantes tiveram que escalar outros contêineres para ter acesso ao contêiner alvo da contaminação. A droga foi localizada com a utilização do escâner, principal ferramenta de fiscalização da Receita Federal no Porto.

A droga será encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para o prosseguimento das investigações. Esta é a 27ª apreensão de cocaína realizada pela Receita Federal no Porto de Paranaguá, em 2019, totalizando 15.238 quilos da droga.