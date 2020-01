Jornalista da TV Globo sofre acidente dentro de casa

O jornalista da TV Globo Alex Escobar, sofreu um pequeno acidente em casa na última segunda-feira (23) e fez um alerta aos seus seguidores nas redes sociais.

Segundo notícia do próprio apresentador, ele teria se ferido com um pedaço de vidro no banheiro de casa, causando um corte na perna.

Após o acidente, Alex Escobar precisou proteger a área com uma gaze e permanecerá em repouso.

“Amigos, prestem atenção com vidro no boxe. Ontem caiu uma prateleira no chão e abriu uma fenda na minha perna. Alguns pontos e repouso é o resultado. Mas poderia ter sido pior. Precisamos ter atenção com os perigos em casa! Feliz natal pra geral!”

Alex Escobar é apresentador do programa “Globo Esporte”, no Rio de Janeiro, e esteve em Doha, no Qatar, nas últimas semanas, cobrindo a festa dos flamenguistas durante a final do Mundial de Clubes.

Via, A Folha Hoje.