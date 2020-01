Sistema elétrico do Litoral ganha reforço para a temporada

Para garantir a energia elétrica que dá conforto e bem-estar aos moradores e veranistas, a Copel investiu este ano R$ 4,1 milhões em obras da rede de distribuição. Para o Verão Maior no Paraná foram executadas cerca de 100 obras de melhoria do sistema elétrico em Paranaguá, Matinhos, Morretes, Guaratuba e outras localidades que atraem turistas nesta época do ano.

As ações incluem a substituição de 27 quilômetros de fiação, a instalação de 62 novos transformadores e de 31 religadores de rede em municípios do litoral paranaense.

Em Paranaguá e Guaraqueçaba, novos religadores também foram instalados nas subestações, a fim de garantir a rápida recomposição do sistema em casos de falta de luz. A manutenção preventiva de equipamentos e a poda de árvores que poderiam causar desligamentos também ocorreram em 38 circuitos de distribuição, como medidas de prevenção. O contingente de equipes de campo está reforçado em 42% para o atendimento a ocorrências.

O diretor da Copel Distribuição, Maximiliano Andres Orfalli, destaca que, além de todo o trabalho técnico, a empresa está investindo para levar orientação ao consumidor, nas estações instaladas em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. “Estamos presentes no dia a dia da população, atentos ao fornecimento de energia com qualidade, mas queríamos fazer algo a mais. Por isso, fomos para a orla para levar orientações sobre serviços e o uso consciente da energia elétrica”.

ATENDIMENTO – O quadro de atendimento também está reforçado durante a temporada, inclusive com abertura das agências no próximo sábado (28/12), das 9h às 13h. Todos os serviços prestados rotineiramente estão disponíveis também pela agência virtual no site http://www.copel.com e no aplicativo da Copel, disponível para Android e iOS. Para comunicar falta de luz, há ainda a opção de envio por mensagem de texto gratuita. Basta encaminhar as letras SL e o número da unidade consumidora, para o telefone 28593.