Tatá Werneck e Rafael Vitti celebram ‘mesversário’ da filha com festa do ‘Chaves’

Que Tatá Werneck é fã do seriado “Chaves”, de Roberto Bolaños, todo mundo sabe e a atriz não esconde. Tanto que sempre faz publicações nas redes sociais mencionando episódios do seriado, por exemplo.

Nesta segunda-feira, 23, ela e Rafael Vitti decidiram comemorar o aniversário de dois meses de vida da filha ao estilo Chaves e Chiquinha, personagens da série.

“E ontem minha deusa fez dois meses. E há 30 anos eu sonho em vestir minha filha de Chiquinha. E vestida assim vou ficar em casa. E levá-la na escola. Até ela entrar na justiça. Obrigada, amor da minha vida, Rafael Vitti, porque você é impressionante”, escreveu na legenda da foto em família.

Rafael vestiu o icônico gorro surrado do Chaves e montou o mesmo figurino, com direito a camiseta e suspensório. Já Tatá amarrou o cabelo como a Chiquinha e colocou um óculos de grau semelhante ao da personagem. Clara Maria usou um macacão que também representa o figurino da filha do Seu Madruga.

O bolo simbólico trouxe o boneco do Chaves saindo de dentro do barril.

Via, Banda B.