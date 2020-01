‘Cada um no seu canto’, diz irmão de Bruno Gagliasso um ano após briga na família

Um pouco mais de um ano depois das eleições que viraram motivo de uma briga familiar, Thiago Gagliasso e o irmão, Bruno, continuam com relações cortadas. “É cada um no seu canto”, afirma o primeiro, que se considera “vítima” no desentendimento.

“A polarização prejudicou muito todo mundo, e me sinto vítima. Eu e Bruno não somos mais amigos, mas nos respeitamos. Cada um no seu canto, não tenho problema com o meu irmão. E não teve briga política só lá em casa. É porque a minha família é pública, mas teve muita gente que parou de falar com parente por causa de eleição”, diz Thiago.

Thiago Gagliasso garante nunca ter brigado pessoalmente com o irmão. Mas o distanciamento continua. Bruno, revela o irmão, não respondeu à mensagem de convite do aniversário do filho de Thiago.