Bebê de 2 meses e criança de 8 anos estão entre os mortos após deslizamento em Pernambuco

São Paulo e Recife - Cinco pessoas morreram - entre elas um bebê de 2 meses e uma criança de 8 anos - após o deslizamento de uma barreira e a destruição de duas residências no bairro de Dois Unidos, na zona norte do Recife, na madrugada desta terça-feira, 24, conforme informações atualizadas. Outras três pessoas ficaram feridas e duas estão desaparecidas.

O deslizamento aconteceu por volta das 2 horas, na Rua Bela Vista, no Córrego do Morcego, no subúrbio da capital pernambucana. Inicialmente, a informação era de que o bebê que faleceu tinha 3 meses, mas a informação atualizada mostrou que a idade correta era de 2 meses. De acordo com o laudo preliminar da Defesa Civil municipal, o acidente foi provocado por um vazamento no cano mestre da rede do bairro.

A cidade passa por um período de racionamento de água, e o abastecimento é realizado em dias específicos. O Corpo de Bombeiros declarou que a quantidade chuva que caiu durante a madrugada, mesmo sendo forte, não seria suficiente para provocar o acidente. No total, seis viaturas da corporação, entre elas duas de busca e salvamento e uma com cães de resgate, foram enviadas ao local para prestar atendimento.

Os bombeiros trabalham com a possibilidade de que bolsões de ar tenham sido criados em meio aos escombros e, por isso, as demais vítimas possam ser resgatadas com vida.

Veja quem são as vítimas mortas após o deslizamento de barreira no Recife:

Emanuel Henrique Júnior, de 2 meses; Daffyne Agostinho da Silva, de 8 anos; Érica Virgínia, de 19 anos;Emanuel Henrique de França, de 25 anos; Lucimar Alves da Silva, de 50 anos. Quanto às vítimas resgatadas, a lista obtida pela reportagem foi a seguinte:C.G.S., de 43 anos - Hospital da RestauraçãoL.T.S.C., de 56 anos - UPA Nova DescobertaO.S.S., de 57 anos - UPA Nova DescobertaCasas destruídasNo acidente, a primeira casa atingida foi completamente destruída. Nela, encontrava-se O.S.S., de 57 anos, que foi encaminhado para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, bairro vizinho ao local da tragédia.

Lucimar Alves da Silva, de 50, mulher de O.S.S., foi resgatada já sem vida pelos vizinhos. A neta do casal, Daffyne Agostinho da Silva, de 8, também foi encontrada morta sob os escombros. Também estavam na casa L.T.S.C, de 56 anos, que foi encaminhado para a UPA Nova Descoberta e já recebeu alta; e C.G.S., de 43, levada ao Hospital da Restauração, com escoriações e quadro estável. C.G.S. é casada com L.T.S.C e irmã de Lucimar.Já na segunda casa atingida pela barreira, estavam Emanuel Henrique de França, de 25 anos; Érica Virgínia, de 19; e o bebê Emanuel Henrique Júnior, de 2 meses. Os três morreram. O casal dormia com o filho no quarto, na parte de trás da residência. O cômodo foi completamente destruído com o deslizamento.VazamentoSegundo os moradores da região, o vazamento do cano mestre já vinha acontecendo, porém nenhuma providência havia sido tomada pela companhia de abastecimento. A barreira já estava apresentando sinais graves de infiltrações.

Representantes da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) foram ao local da tragédia para apurar as causas do acidente. O gerente de abastecimento local informou que são realizadas vistorias periódicas, com geofonamento, o que facilitaria a identificação de vazamentos ocultos nas áreas de morro da cidade.

Segundo a Compesa, qualquer alteração na rede de abastecimento é imediatamente identificada e vistoriada. Porém, o representante não soube informar quando a Rua Bela Vista passou por uma vistoria, informando que não havia ocorrência de vazamentos na região. Técnicos foram ao local para realizar perícia e tentar identificar o possível vazamento.