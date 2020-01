Uma pessoa morre em inundação de subsolo de prédio na capital paulista

Um homem morreu no bairro de Santana, na zona norte da capital paulista, na tarde de ontem (23) devido a uma inundação no subsolo de um prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a água subiu até o teto e seis equipes, incluindo bombeiro mergulhador, atenderam a ocorrência no final da tarde.

A capital paulista ficou em estado de atenção na tarde de segunda-feira, até as 19h17, devido às chuvas que atingiram a cidade, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura. Balanço divulgado pelos Bombeiros, às 17h53, contabilizou 106 chamados para enchentes e inundações, 19 quedas de árvores e 4 desabamentos. O CGE identificou um total de 27 pontos de alagamento na cidade.

A previsão do órgão é que, nesta terça-feira (24), a madrugada deveria ter chuviscos isolados devido a ventos marítimos, mas as condições meteorológicas devem melhorar no decorrer do dia, que deve ter sol entre nuvens. Segundo o CGE, o tempo ficará mais estável e não há previsão de chuvas. No entanto, mesmo com a presença do sol, as temperaturas não devem subir, com mínima de 17°C na madrugada e máxima em torno dos 25°C. Os índices de umidade do ar devem ficar acima dos 50%.

No dia 25, a previsão é que o tempo seja bom e estável. De acordo com o CGE, o ar seco vai garantir um dia ensolarado com temperatura máxima chegando aos 28°C. Na madrugada, a temperatura mínima deve cair um pouco, com valores médios em torno dos 16°C. Ao longo do dia, o céu deve ficar nublado com poucas nuvens. Não há previsão de chuvas para a capital e nem para a Grande São Paulo.