Príncipe Harry se fantasia de Papai Noel e grava mensagem para crianças

O príncipe Harry vestiu uma fantasia de Papai Noel para gravar um vídeo especialmente para crianças que perderam seus pais militares (veja abaixo). A mensagem foi enviada para a entidade beneficente britânica Scotty’s Little Soldiers.

No início do mês, as crianças atendidas pela entidade ganharam uma festa em um barco que navegou pelo rio Tâmisa, e a mensagem, divulgada neste fim de semana, foi então exibida para elas.

“Ho, ho, ho, olá pessoal! Espero que vocês estejam tendo uma festa ótima. Ouvi que há 190 de vocês este ano, então por favor causem o máximo de caos humanamente possível”, diz o príncipe e duque de Sussex no início do vídeo.

“Também quero que olhem ao redor e percebam que são parte de uma família, parte de uma comunidade incrível e que existe suporte aí para vocês todos os dias, se vocês precisarem.

Sim, perder um pai ou mãe é incrivelmente difícil, mas sei que cada um de vocês, ajudando uns aos outros, terão um futuro maravilhoso pela frente e vocês terão um Natal incrível também”, diz ainda.

Assista ao vídeo: