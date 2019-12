UPA de Matinhos vai contar com heliponto e equipamentos investidos pelo Governo

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Matinhos vai contar com o heliponto para o transporte de pacientes, num investimento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, de R$ 190 mil. A unidade foi inaugurada neste sábado (21).

A agilidade de socorro e a possibilidade de otimizar o atendimento de saúde, garantem que o serviço seja referência no Litoral. Uma base do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) também foi instituída para operacionalizar o serviço.

"Estamos seguindo a determinação do governo Ratinho Junior e regionalizado os serviços de saúde. Colocamos recursos importantes para a instalação deste heliponto, que com a possibilidade de rapidamente deslocar pacientes, certamente vai garantir que muitas vidas sejam salvas", afirmou o Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Além do heliponto, a UPA também recebeu um aparelho de monitoramento cardíaco, uma ambulância de transporte avançado e foram anunciados ainda pelo sectário o investimento de mais R$ 200 mil em equipamentos.

"Agradecemos os recursos e as ações do Governo na UPA e especialmente para a população de Matinhos e do Litoral. Este reforço em equipamentos será fundamental para o funcionamento efetivo da unidade", disse o prefeito Ruy Hauer Reichert.

A Sesa vai aportar ainda cerca de R$ 150 mil de custeio ao mês para o pagamento de procedimentos médicos pelo sistema público de saúde.

"Queremos melhorar e ampliar cada vez mais os serviços. E dinheiro novo tem que representar serviço novo também em saúde. Queremos que as pessoas sejam atendidas com qualidade e respeito perto do lugar onde moram", ressaltou Beto Preto.