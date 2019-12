Falso veterinário é preso no momento em que iria cortar orelha de pitbull

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um lutador de jiu-jítsu, que estaria se passando por médico veterinário e teria cortando a orelha de pitbulls. A ação aconteceu na manhã desta segunda-feira (23), em Paranaguá, no Litoral do Estado.

O animal que estava sendo submetido ao procedimento no momento da ação policial foi resgatado e trazido para Curitiba. No local também foi apreendido um vasto material “cirúrgico”, utilizado pelo homem.

A polícia irá fornecer mais detalhes da prisão, durante coletiva de imprensa ainda hoje, na Delegacia de proteção ao Meio Ambiente.