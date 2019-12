Nos EUA, 51 pessoas ficam feridas em engavetamento com mais de 60 carros

Ao menos 51 pessoas ficaram feridas, duas com ferimentos graves, em um engavetamento envolvendo mais de 60 carros nas proximidades de Williamsburg, no estado da Virgínia (EUA), segundo informações da rede americana ABC News e do jornal "The New York Times". A polícia local informou que o acidente gigantesco ocorreu no viaduto de Queen's Creek, no condado de York, por volta das 7h50, em um dos dias mais movimentados do ano.

Segundo autoridades, no momento do acidente, havia acúmulo de gelo e pouca visibilidade devido à forte neblina no local. "Foi tão assustador", relatou Alena Levy ao "USA Today". Ela foi levada para um hospital da região, mas não ficou gravemente ferida.



O departamento de transporte estadual disse que todas as pistas da I-64 reabriram cerca de três horas depois. As vias no sentido oeste, no entanto, permaneceram fechadas até o meio da tarde. A interestadual é considerada uma das principais vias de acesso para Virginia Beach, cidade localizada às margens da baía de Chesapeake e do Oceano Atlântico com mais de 440 mil habitantes.



Com informações UOL.