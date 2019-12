Relatos de racismo contra Jonathan marcam final de Dança dos Famosos

O ator Jonathan Azevedo, finalista da Dança dos Famosos, foi surpreendido na noite de hoje com mensagens carinhosas de familiares e amigos pouco antes de Faustão anunciar os resultados. No entanto, o momento também denunciou episódios de racismo sofridos pelo artista.

Um dos amigos de Jonathan, Marco Túlio Fernandes, relatou duas histórias de abordagens policiais sofridas pelo artista.

"Desde novo ele passa por situações de preconceito", começou. "Ele tinha acabado de comprar um celular novo, já era ator, estava no começo da história ainda. Mas ninguém imagina o que ele passou. Ele estava namorando uma menina branca e colocou a foto dela na frente do celular. Quando os policiais viram aquela foto eles perguntaram de quem era o celular: não acreditaram que era a namorada dele. Ele passou pelo constrangimento de ligar para ela ir ao local", continuou.

Fernandes também contou outra história, de quando Jonathan deixava o curso de teatro no morro do Vidigal e cruzou com uma viatura.

"Implicaram com ele, botaram para dentro da viatura e acabaram soltando ele lá na estrada do Alto da Boa Vista. Largaram ele de cueca. Quando me ligou, ele disse: 'Você imagina eu lá no alto de cueca? Você pararia para me dar carona?'".



Emocionado, Jonathan chorou abraçado aos outros finalistas, Kaysar Dadour e Dandara Mariana. Pouco antes de anunciar as homenagens, Faustão comentou que a história "não é ficção, é a novela da vida real".



O apresentador também usou um palavrão para dizer que os relatos mostravam "um país hipócrita pra c..."

O ator aproveitou a oportunidade para agradecer os pais por terem lhe escolhido; ele foi adotado ainda bebê.



Via, Bol.