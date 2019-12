PRF retoma uso de radares móveis nas estradas federais da região

Por determinação do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, sediado em Brasília, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve voltar a utilizar hoje (23), os radares móveis em todas as rodovias federais. Na última segunda-feira (16), o juiz Marcelo Gentil Monteiro, da 1ª Vara Federal Cível do Distrito Federal, deu 10 dias para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) voltar a usar radares móveis nas rodovias do país, prazo que termina hoje (23).

Na região, a PRF informou, através de sua assessoria, que os agentes já estão utilizando os equipamentos desde a última sexta-feira (20).



No dia 11 de dezembro, o juiz atendeu a um pedido de liminar feito pelo Ministério Público Federal (MPF) e entendeu que a falta dos radares pode causar danos à sociedade. Os equipamentos móveis foram recolhidos em agosto após a publicação de um despacho do presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, foram revogados atos administrativos sobre a atividade de fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias e estradas federais.