Confira seu horóscopo para esta segunda-feira 

O capricorniano ama tanto o seu trabalho que dificilmente quer se separar dele para um fim de semana prolongado ou para umas férias bem merecidas. Justamente por essa razão se recomenda que tire pelo menos sua mente de seu trabalho com freqüência. Sendo um apreciador da solidão, é bem provável que prefira viajar sozinho ou evitar aglomerados de pessoas em suas férias. Só consegue descansar quando há muita calma e solidão.

Quem nasceu hoje

É muito inteligente, e saberá aproveitar essa qualidade para conseguir os objetivos na vida profissional. Tem uma forte personalidade, o que fará se destacar dos demais. É charmoso e carinhoso com as pessoas que o rodeiam. Competente, carismático e aplicado.

Alerta

Os escorpianos ficam alerta até às 13h35, e o mais sensato é a rotina no campo de trabalho e pessoal. Após este horário os cuidados serão dos sagitarianos que ficarão os próximos dois dias e meio nesta fase negativa.

Áries – Confie no seu dinamismo e coloque em prática os projetos que estão parados no trabalho. Tudo o que conseguir será pelo seu esforço. Siga a intuição com as amizades. Entregue-se sem medo ao seu par afetivo. C. 551 M. 8373

Touro – Com energia e criatividade conseguirá criar caminhos para melhorar o trabalho. Deverá ter vantagens nos negócios. Demonstre compreensão com os amigos. Seja carinhoso com seu amor e evite fazer cobranças. C. 192 M. 6858

Gêmeos – Com inteligência conseguirá a realização profissional. Finanças em alta. Esbanje simpatia ao se relacionar com as pessoas à sua volta. Fase em que a intimidade com a pessoa amada será inesquecível. C. 745 M. 4916

Câncer – Os astros unem forças para que alcance os objetivos profissionais. Positivo para sociedades ou parcerias. No amor, procure ser mais compreensivo e companheiro. Organismo perfeito. Viagens favorecidas. C. 827 M. 0294

Leão – Continue demonstrando seu espírito de liderança e nada será capaz de deter o avanço no trabalho. Finanças em alta. Positivo para mudanças na decoração de seu lar. Fique ao lado da pessoa amada. C. 831 M. 4360

Virgem – A sua dedicação vai contar pontos importantes no setor profissional. Aproveite a boa fase para demonstrar tudo o que sabe. Astral de renovação na vida a dois. Viagens favorecidas. Organismo em ordem. C. 477 M. 1625

Libra – Fase em que os astros mandam energia para que alcance seus ideais. Há boas chances de conseguir uma promoção. Procure se soltar mais na vida a dois. Pode tentar em jogos. Programe seu Natal. C. 680 M. 2598

Escorpião – Você fica no alerta até às 13h35, e deve manter a rotina durante este período negativo. Evite gastos fora do orçamento. No amor, converse mais com seu par afetivo. A tarde tudo volta ao normal. C. 069 M. 9637

Sagitário – Coloque em ordem os negócios importantes no começo da manhã, pois a partir das 13h35, você passará a receber a influência do alerta. Serão dois dias e meio de cuidados especiais no trabalho e vida pessoal. C. 618 M. 1409

Capricórnio – O dia começa repleto de boas energias, o que favorece o andamento dos negócios. Amizades protegidas. Pode programar viagens a negócios ou lazer. Solte-se com seu par afetivo. C. 304 M. 7042

Aquário – Fase em que deve ter cuidados redobrados no trabalho. Não corra risco desnecessário no setor financeiro. Some esforços, não queira fazer tudo sozinho. Evite cenas de ciúmes na vida a dois. Saúde em baixa. C. 256 M. 3701

Peixes – O momento astral é positivo para promover modificações no trabalho. Viagens favorecidas. Deixe que o dialogo seja o carro chefe com a família e amigos. Fase de mais energia. Afaste a rotina da vida a dois. C. 923 M. 5187