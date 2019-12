Bira, músico do programa do Jô Soares, morre aos 85 anos

O músico Bira, baixista do extinto ‘Programa do Jô’, comandado por Jô Soares, morreu na manhã deste domingo (22), em São Paulo. Ele tinha 85 anos e estava internado desde sexta-feira (20), quando havia sofrido um AVC.

Bira era o apelido de Ubirajara Penacho dos Reis, nascido em Salvador em 5 de setembro em 1934. Ele integrava o Sexteto de músicos que tocava nos programas comandados por Jô Soares. Além de Bira, que era baixista, os outros eram Chiquinho Oliveira (trompete), Derico (saxofone), Miltinho (bateria), Osmar Barutti (piano) e Tomati (guitarra elétrica).

O grupo acompanhou o apresentador Jô Soares tanto no ‘Jô Soares Onze e Meia’, no SBT, quanto no ‘Programa do Jô’, da TV Globo, que encerrou atividades em 2016. No programa, Bira ganhou notoriedade por sua risada alta.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

Por, Bem Paraná