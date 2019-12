Morte de policial pode ter sido latrocínio, diz polícia 

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está apurando as informações referente ao assassinato do policial penal Edson Cardoso, de 57 anos, que morreu ao ser baleado na cabeça, na tarde desta sexta-feira (20), no bairro Pinheirinho, em Curitiba. A principal hipótese é de que seja um latrocínio, já que a vítima teria anunciado rodas de carro para vender, o assassino teria chegado na residência, se apresentando como interessado no produto, e anunciou o assalto antes de atirar.

De acordo com a delegada Camila Cecconello, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), até o momento não há indícios de que o crime tenha sido motivado por alguma relação com facção criminosa ou com a profissão de Cardoso.