Batida entre carro e caminhonete deixa três mortos e dois feridos na BR-369

Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após um acidente entre um carro e uma caminhonete na noite de sexta-feira (20), na BR-369, entre Cambará e Andirá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro tentou uma ultrapassagem e bateu de frente na caminhonete. O trecho onde aconteceu, no km 8, o acidente é de faixa contínua, com ultrapassagem proibida.

Os três mortos estavam dentro do carro que tentou a ultrapassagem. Duas pessoas morreram no local do acidente. Um passageiro chegou a ser socorrido com vida pelo Siate, mas morreu no Hospital de Cambará. Dentro do carro ainda estava uma criança, que foi socorrida em estado grave, levada ao Hospital de Bandeirantes e, depois, transferida para o Hospital Infantil de Londrina, no norte do Paraná.

O motorista da caminhonete também foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital de Bandeirantes.