Flamengo e Liverpool disputam final do Mundial de Clubes

Sem dúvidas, o Flamengo joga a partida mais importante dos seus últimos 38 anos. Neste sábado (21), o rubro-negro sonha em repetir o “dezembro de 81” (quando foi campeão mundial) ao enfrentar o mesmo adversário do Mundial Interclubes daquele ano: o Liverpool. A partida entre brasileiros e ingleses começa às 14h30 e será disputada no Estádio Khalifa (em Doha, Catar). A Agência Brasil acompanha os principais lances de Flamengo e Liverpool a partir das 14h.

Depois da vitória de virada contra o Al-Hilal na quarta-feira, o Flamengo entra em campo sem o favoritismo da última partida. Porém, o técnico português Jorge Jesus promete manter uma postura ofensiva na final contra o Liverpool.

Acompanhe abaixo o lance a lance desta grande final

Em entrevista coletiva, o técnico do Flamengo ressaltou que o rubro-negro entra em campo não só para ganhar como também para “dar espetáculo”. “Nós, europeus, como treinadores, somos formados não só para ganhar. Só ganhar não adianta, as tuas equipes têm que ganhar e proporcionar o espetáculo. Foi isso que tentamos fazer no Flamengo. Tivemos a sorte de ter jogadores que podem proporcionar essa ideia”, disse.

Para “ganhar e dar espetáculo”, Jesus conta com força máxima para o confronto. O Flamengo deve entrar em campo com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; William Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. No banco, o técnico português ainda conta com Diego, que foi decisivo na partida contra o Al-Hilal.

Do outro lado, o Liverpool vai em busca do seu primeiro título mundial. Nas outras vezes que disputou o Mundial de Clubes (contra Flamengo em 1981, Independiente em 1984 e São Paulo em 2005), o time inglês foi derrotado. Para “quebrar o tabu”, o Liverpool conta com um trio de ataque mortal (assim como o do Flamengo) formado por Roberto Firmino, Mohamed Salah e Sadio Mané.

Ao contrário do que ocorreu nas semifinais do Mundial de Clubes, quando venceu o Monterrey por 2 a 1, o técnico alemão Jürgen Klopp deve escalar os principais jogadores que tem à disposição no início do jogo. Com isso, o Liverpool deve entrar em campo com Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk e Robertson; Henderson, Milner e Keita; Salah, Mané e Firmino.

A arbitragem de Flamengo e Liverpool fica por conta de um trio do Catar. Apita o jogo Al Jassim Abdulrahman. Ele será auxiliado por Al Marri Taleb e Almaqleh Saoud Ahmed. A arbitragem de vídeo (VAR) ficará a cargo do espanhol Juan Martinez Munuera.