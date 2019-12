Agente penitenciário é assassinado com tiro na cabeça dentro de casa

Edson Cardoso tinha 57 anos e trabalhava como agente penitenciário. Na tarde desta sexta-feira (20), ele foi assassinado com um tiro na cabeça, enquanto estava em casa com a esposa e uma das filhas, na rua Rodolfo Teixeira de Souza, na Vila Piratini, no bairro Pinheirinho, em Curitiba.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SESP), o agente penitenciário tinha anunciado rodas de carro para vender, o assassino teria chego na residência se apresentando como interessado no produto e anunciou um assalto antes de atirar.

Uma vizinha de Edson ficou assustada com a cena em plena luz do dia. Ela deu entrevista à Banda B com a condição de ter a identidade preservada. “Fiquei assusta né, porque a gente tá aqui e podia estar passando na hora que aconteceu”, disse ela.

Outro morador conta que Edson era um bom vizinho. “Ele era um bom vizinho e moramos um do lado do outro faz mais de 20 anos. Ele fazia bicos como mecânico e ainda hoje passou de carro por mim me cumprimentando, enquanto eu cortava grama”, revelou o morador.

Um vizinho, que também pediu para não ser identificado, conta que o autor do crime chegou e fugiu em um veículo Siena de cor preta.

“Eu tava na sacada de casa e só ouvi um disparo. Olhei para fora, saiu outro vizinho e disseram: ‘deitaram o Edson’. Quando olhei passou um Siena preto, sem as calotas, com placa nova e indo em direção à BR-116 cantando pneu”, descreveu.

A primeira informação apontava um caso de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. No entanto, pelas características encontradas na cena do crime, a polícia suspeita que não foi um assalto, e sim uma execução.

Os policiais suspeitam também de um crime com motivação relacionada ao trabalho da vítima. Edson Cardoso era agente penitenciário há muito tempo na Penitenciária Estadual de Piraquara, a PEP 1. Nas horas vagas, ele também era mecânico.

Em nota, o Sindicato dos Policiais Penais do Paraná (SINDARSPEN) lamentou a morte do agente. Leia na íntegra:

“O Sindicato dos Policiais Penais do Paraná (SINDARSPEN) lamenta imensamente a morte de Edson Cardoso, ocorrida nesta tarde. O policial estava em casa, em Curitiba, quando recebeu um chamado à porta e recebeu um tiro na cabeça.

Edson entrou no sistema penitenciário em 2008 e sempre foi visto como uma pessoa pacata, responsável e respeitoso com todos em sua volta. Ele estava lotado na Penitenciária Estadual de Piraquara I (PEP I). Seu assassinato causa profunda tristeza e estranhamento a todos.

A direção do SINDARSPEN já está no local e vai acompanhar as investigações. Todo o amparo jurídico necessário também será dado à família do servidor.

Com 57 anos, Cardoso deixa esposa e dois filhos.

(Via Banda B)