Humorista Zilda Cardoso, a dona Catifunda, morre aos 83 anos 

humorista Zilda Cardoso, que interpretou a personagem Dona Catifunda, faleceu aos 83 anos de idade nesta sexta-feira (20).

De acordo com o site UOL, ela foi encontrada caída no chão de seu apartamento em São Paulo pela diarista. A morte foi confirmada após a chegada do Corpo de Bombeiros.

A humorista já participou de grandes programas da televisão brasileira, como A Praça É Nossa, Escolinha do Professor Raimundo e Os Trapalhões. Ela também atuou em novelas, como Meu Bem Meu Mal, Quatro Homens Juntos, Mãos Ao Ar e Meu Adorável Mendigo.

Recentemente, Zilda foi homenageada na Escolinha do Professor Raimundo ao ver a sua personagem icônica Dona Catifunda ser interpretada por Dani Calabresa.

