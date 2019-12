Paraná é finalista do prêmio mundial de serviços públicos

O Paraná é finalista do prêmio Global Public Service - Team of The Year na categoria Digitalização de Serviços Públicos, que é promovido pela Apolitical, uma das maiores instituições de apoio a governos no mundo. Essa premiação mundial é a mais importante para equipes que trabalham com inovação no setor público.

O Paraná faz parte do Grupo de Transformação Digital dos Estados e do Distrito Federal (GTD.GOV), representados pela Celepar e pela Superintendência Geral de Inovação (SGI), vinculada à Casa Civil.

“Ser finalista de um prêmio tão relevante no cenário mundial demonstra do que a empresa é capaz, uma vez que estamos na vanguarda da inovação no setor público com a missão de descomplicar a vida do cidadão paranaense com o uso da inteligência e tecnologia”, afirma o presidente da Celepar, Leandro Moura.

VOTAÇÃO POPULAR - Através de uma votação popular, o grupo de trabalho é uma das nove iniciativas que podem vencer o Prêmio Global para Serviços Públicos, sendo o único da América Latina a concorrer pela premiação. A votação encerra no dia 05 de janeiro, podendo ser feita pela internet. O resultado será divulgado no final do mesmo mês.

COMO VOTAR - Se você não é membro do portal Apolitical, é necessário entrar neste link apolitical.co/digitising-public-services-award-2019/, e clicar no item non-member sign in to vote e preencher um cadastro rápido. Após esta etapa, é preciso retornar e clicar no banner members of Apolicital: Vote Here.

Lembrando que o Paraná e o Brasil estão concorrendo sob o nome Working Group for Digital Transformation in Brazilian States and Federal District.

Leandro Moura ressaltou a importância de votar. “Ajude o Paraná nesta missão, votem, compartilhem com seus contatos, juntos chegaremos lá”.

GTD.GOV - Idealizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP), e pelo conselho Nacional de Secretários de Estado de Administração (CONSAD), o grupo nacional reúne técnicos e gestores de 20 governos estaduais e distrital. Eles têm o objetivo de pesquisar, estudar, e desenvolver soluções inovadoras para o processo de Transformação Digital que vem ocorrendo na administração pública do país.